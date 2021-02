"Momento difficile, lavorando ne usciremo". Rivedi Simeone dopo il ko dell'Atletico

Diego Simeone non può essere soddisfatto dopo la sconfitta dell'Atletico Madrid contro il Chelsea. Queste le parole del Cholo nel post gara: "Siamo in un momento di difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare, preservare le cose positive e migliorare ciò che sta andando male. Alcuni giocatori si stanno riprendendo dal COVID, avremo più soluzioni. Dembélé ci permette di prendere in considerazione delle situazioni diverse.. Ripeto, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. I ragazzi non hanno risposto male e sono fiducioso. Mi fido della mia squadra. Se a settembre e mi avessero detto che saremmo stati primi in campionato e avremmo perso 0-1 all'andata degli ottavi, di Champions, avrei firmato".

