Ufficiale Monaco, annunciati tre nuovi acquisti per le giovanili: Leunga, Wamu e Chukwuani

Triplo innesto per il settore giovanile del Monaco. Annunciati tre rinforzi per le squadre under dei monegaschi: tesserati il difensore Daryl Leunga Leunga (17 anni), il centrocampista Matthias Wamu (16 anni) e l'attaccante Ekene Chukwuani (16 anni).

Il Monaco ha poi pubblicato le schede dei tre:

Matthias Wamu ha completato la sua formazione in Belgio. Dopo aver iniziato al KSC Grimbergen (2014-2017), il centrocampista ha proseguito la sua carriera all'Oud-Heverlee Leuven (2017-2019), poi allo Standard de Liège (2019-2021), prima di unirsi a La Gantoise . Con "Les Buffalos", il giovane giocatore di 1m88, che festeggerà il suo 17° compleanno il 22 ottobre, scoprirà la UEFA Youth League durante la stagione 2024-2025. Contemporaneamente, ha esordito da professionista con il Jong Genk, la squadra riserve, nella Challenger Pro League (seconda divisione belga). Centrocampista difensivo in grado di giocare anche al centro della difesa, Matthias Wamu vanta più di venti presenze con i Red Devils, dall'U15 all'U17.

Nato a Liegi, Daryl Leunga Leunga ha militato nello Standard Liegi. Autore di 19 partite con l'U18 Elite durante la stagione 2024-2025 (1 gol), il difensore è stato confermato dall'allenatore della prima squadra per le prime due giornate di Jupiler Pro League. Forte delle sue prestazioni con "les Rouches", il giovane destro di 1m89, 17 anni dal 9 giugno, ha potuto assaporare le partite internazionali nella selezione giovanile: ha così collezionato 4 presenze con l'U15 del Belgio e altre 4 con l'U16 dei Red Devils.

Nato il 7 gennaio 2009 e originario di Hvidovre, Ekene Chukwuani si distingue per le sue qualità offensive e il suo fiuto del gol. Centravante mancino atletico (1m87), capace di giocare sulla fascia destra dell'attacco, Ekene ha iniziato a giocare nel "B1973 Herlev", prima di difendere i colori dell'Akademisk Boldklub e poi unirsi al Bröndby IF . Il nazionale danese Under 17 (3 presenze, 2 gol), dopo aver giocato anche con l'U16 del Danish Dynamite, è reduce da una stagione straordinaria con il Bröndby Under 17, dove ha segnato non meno di 25 gol in 23 partite.