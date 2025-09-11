Ufficiale Quarant'anni e non sentirli, il veterano Ochoa va a Cipro dopo la fuga dal Burgos

Ufficiale, la nuova squadra di Guillermo Ochoa è l'AEL Limassol a Cipro. L'AEL ha così annunciato l'innesto del 40enne estremo difensore della Nazionale messicana: "L'AEL è lieta di annunciare l'accordo di massima con il portiere internazionale messicano Guillermo Ochoa, che sarà attivato a condizione che il calciatore superi con successo le visite mediche necessarie".

E ancora, prosegue la nota: "Guillermo Ochoa, uno dei portieri più noti e affermati dell'era moderna, ha scritto la sua storia unica nel calcio mondiale. Con oltre due decenni di carriera ai massimi livelli, ha partecipato a cinque Coppe del Mondo FIFA con la nazionale messicana, dove ha lasciato un segno indelebile con le sue grandi prestazioni, guadagnandosi rispetto e riconoscimento per la sua qualità e costanza sotto i pali. Ci aspettiamo che l'esperienza, la personalità e la leadership di Ochoa rafforzino significativamente la rosa della nostra squadra, portando qualità e sicurezza sotto i pali, oltre a essere fonte di ispirazione per i nostri giocatori più giovani. L'AEL lo accoglie nella sua grande famiglia e gli augura ogni successo con la maglia blu e gialla".

Aveva fatto rumore nelle scorse settimane quanto accaduto tra Ochoa e il Burgos, club con cui sembrava essere stato raggiunto un accordo. Peccato che poi il portiere messicano sia uscito dalla sede per un caffè, senza più rientrarci.