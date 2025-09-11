Inter, Akanji è già carico: "Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!"

C'è tanta attesa in casa Inter per la sfida di sabato contro la Juventus. Dopo la sconfitta interna alla seconda di Serie A, Cristian Chivu vuole riscattarsi e per farlo potrebbe decidere di puntare su Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato in prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo in caso di vittoria dello Scudetto, dal Manchester City.

Lui intanto ha postato le immagini del suo primo allenamento in nerazzurro sul proprio profilo Instagram, commentando così le foto: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!". Debuttare da titolare nel Derby d'Italia è una chance che sicuramente non capita a molti e potrebbe sfruttarla per conquistare già i tifosi.

Ci sono ancora un po' di dubbi che Chivu deve sciogliere e uno riguarda sicuramente il centrale di difesa di destra, con Bisseck che insidia il classe '95. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Sucic sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, mentre Mkhitaryan si è allenato ad Appiano Gentile e per questo il suo utilizzo non è certamente da escludere: uno di questi 4 resterà in panchina. Confermatissima invece la coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez, così come i due esterni Dimarco e Dumfries.