Ufficiale Monaco, dal Racing Club d'Abidjan arriva Valy Konaté: ha firmato fino al 2029

Nuovo arrivo di prospettiva in casa Monaco, che ha annunciato l'approdo in Francia di Valy Konaté, 18enne terzino sinistro: "L'AS Monaco è felice di annunciare l'arrivo di Valy Konaté (18 anni) dal Racing Club d'Abidjan. Internazionale under-21 della Costa d'Avorio, il terzino sinistro ha firmato un contratto fino a giugno 2029 e si unisce al Gruppo Elite, guidato da Djimi Traoré. Nato il 14 novembre 2006 a Bouaké, Valy Konaté (18 anni) arriva nella Principauté per continuare la sua crescita all'interno dell'AS Monaco".

Terzino sinistro completo, tanto attento in fase difensiva quanto propositivo in attacco, ha iniziato a giocare a calcio all'età di 8 anni nel suo quartiere di Djamourou, dove non ha tardato a farsi notare e a entrare nel CFDV (Centro di Formazione di Djamourou Bouaké). Nel 2019 ha attirato l'attenzione degli scout del Racing Club d'Abidjan durante una selezione e si è trasferito subito nella capitale ivoriana. Due stagioni dopo, a soli 15 anni, è entrato nella prima squadra, dopo aver esordito e brillato con la nazionale ivoriana U17.

"È una grande emozione per me entrare a far parte di questo fantastico club che è l'AS Monaco, un sogno che si realizza. È una tappa importante nella mia giovane carriera, sono felice, orgoglioso e soprattutto determinato a dare il massimo di me stesso, a lavorare duramente per imparare e crescere. Voglio esprimere la mia gratitudine verso il club per la fiducia che mi viene data e verso tutti coloro che mi hanno supportato fino ad oggi. Sono pronto a lottare e a sudare la maglia per mirare all'eccellenza e realizzare grandi cose", ha detto il giocatore.