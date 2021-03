Mondiali 2030, Mourinho: "Amo l'Inghilterra ma spero vengano disputati in Portogallo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fulham, il tecnico del Tottenham, José Mourinho ha risposto anche alle domande riguardo la candidatura congiunta delle nazioni del Regno Unito e dell'Irlanda per i Mondiali del 2030, sfidando così l'unione iberica Spagna-Portogallo: "Se la mettiamo così, mi piacerebbe in Portogallo. Amo l'Inghilterra, dal primo momento del mio arrivo nel 2004 ma il Portogallo è il Portogallo. Bisogna ammettere che sarebbe bello vedere un Mondiale anche in Inghilterra, comunque vada sarò felice".