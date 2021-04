Morte del Principe Filippo, minuto di silenzio su tutti i campi di Premier e lutto al braccio

Un minuto di silenzio su tutti i campi e lutto al braccio per tutti i giocatori. Così la Premier League omaggerà la memoria del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II scomparso oggi all'età di 99 anni: "La Premier League è profondamente addolorata per la scomparsa di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro che nel mondo piangono la perdita di Sua Altezza Reale. In segno di rispetto, i giocatori indosseranno fasce nere al braccio e ci sarà un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio di tutte le partite di Premier League giocate stasera e durante il fine settimana".

As a mark of respect, players will wear black armbands and there will be a minute’s silence before kick-off at all Premier League matches played tonight and across the weekend.

— Premier League (@premierleague) April 9, 2021