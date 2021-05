Mr. Spotify e l'interesse per l'Arsenal: "Presenterò un'offerta convincente. Spero mi ascoltino"

vedi letture

Arrivano nuove dichiarazioni di Daniel EK, cofondatore di Spotify in merito all’interesse nei confronti dell’acquisto dell’Arsenal. Parlando ai microfoni di CNBC , Ek ha detto: "Mi sono assicurato i fondi per questa operazione e voglio portare quella che penso sia un'offerta molto convincente ai proprietari e spero che mi ascoltino. Vedo una straordinaria opportunità per impostare una nuova visione per il club per riportarlo alla sua gloria".