Mudryk spera di tornare presto in campo. L'ucraino potrebbe ripartire dallo Strasburgo

Il futuro di Mykhailo Mudryk potrebbe passare dalla Francia. L’esterno offensivo del Chelsea, fermo dal dicembre 2024 per doping, potrebbe infatti rilanciarsi con la maglia dello Strasburgo una volta terminato il periodo lontano dai campi.

L’internazionale ucraino era risultato positivo al meldonium in seguito a un test antidoping effettuato nell’ottobre 2024. All’epoca il giocatore aveva respinto ogni accusa, sostenendo di non aver commesso alcuna irregolarità e dichiarando di sperare di tornare presto in campo. Il rientro, però, non è ancora avvenuto e, secondo quanto riportato da L’Équipe, qualora Mudryk venga riabilitato potrebbe ripartire dallo Stade de la Meinau, casa dello Strasburgo. Un’ipotesi che non sarebbe affatto remota, considerando i rapporti tra i due club dopo l’acquisizione della società alsaziana da parte di BlueCo, il gruppo proprietario anche del Chelsea.

Diverse operazioni tra le due squadre sono già state concluse negli ultimi anni e una fonte inglese citata dal quotidiano francese definisce il trasferimento al Racing una "possibilità concreta". Secondo la stessa fonte, "Mudryk avrebbe probabilmente l’umiltà di accettare la sfida dopo quasi due anni senza giocare, se gli venisse proposta una cessione in prestito". Al momento, però, non esiste alcuna prospettiva di trasferimento prima della fine della stagione. Prima di qualsiasi trattativa, il giocatore dovrà infatti ottenere il via libera per tornare a disputare competizioni ufficiali.