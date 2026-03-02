Che fine ha fatto Mudryk? In attesa di sapere il suo destino, si allena con un club di 7ª divisione

Fermo a seguito della positività ai controlli anti-doping nel dicembre 2024, Mykhaylo Mudryk prova a tenersi in forma allenandosi con una squadra inglese di settima divisione, l'Uxbridge FC. Ricordiamo che ancora non è chiaro il destino dell'attaccante ucraino.

Ricordiamo che Mudryk è risultato positivo al Meldonium e immediatamente sospeso in via cautelare, è ancora in attesa della sentenza di primo grado. Solo nel giugno 2025 la FA ha formalizzato l'accusa di violazione delle norme antidoping.

Acquistato nel gennaio 2023 dal Chelsea per 70 milioni di euro, Mudryk ha raccolto con i blues 73 presenze in tutte le competizioni, segnando 10 reti. La sua ultima partita ufficiale è datata 28 novembre 2024, in Conference League contro l'Heidenheim dove Mudryk aveva segnato la rete del definitivo 0-2 in trasferta.