Chelsea, 4 anni di squalifica per Mudryk. Ma l'ucraino ha già presentato ricorso al TAS

Si complica ulteriormente la situazione di Mykhailo Mudryk, fermo ormai da mesi e ora colpito da una pesante sanzione disciplinare. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, la FA avrebbe inflitto all’attaccante del Chelsea una squalifica di quattro anni per violazione delle norme antidoping.

Il giocatore ucraino non scende in campo dal dicembre 2024, quando era stato sospeso in via provvisoria dopo la positività. Da allora, il club ha riorganizzato anche le gerarchie interne, arrivando ad assegnare la maglia numero 10 a Cole Palmer nel giugno 2025.

Nonostante la sanzione, la vicenda non è ancora chiusa. Mudryk ha infatti presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel febbraio 2026, avviando un procedimento che è tuttora in corso. Le parti hanno già depositato le rispettive memorie, ma l’udienza non è stata ancora calendarizzata.

Resta dunque in sospeso l’esito definitivo della vicenda, che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro contrattuale del giocatore. In caso di conferma della squalifica, il Chelsea potrebbe valutare soluzioni drastiche, inclusa una possibile separazione anticipata.