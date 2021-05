"Nell'anno più difficile l'Atletico Madrid è diventato campione". Rivedi le parole del Cholo Simeone

L'Atletico Madrid è campione di Spagna. Al termine della gara con vinta sul campo del Valladolid, Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, ha espresso tutta la sua gioia per la conquista dal titolo: "Grande gioia per tanta gente. Per molte persone che quest'anno hanno sofferto tantissimo. Un anno molto duro per la società e per il mondo. Nell'anno più difficile, l'Atletico Madrid è diventato campione. Credo che questo sia un marchio del club: nelle difficoltà, in mezzo ai problemi, quando tutto è complicato, noi abbiamo sempre qualcosa che ci distingue dagli altri.

Sicuramente tanti saranno felici e si staranno godendo il grandissimo campionato che abbiamo fatto, in cui siamo stati quasi sempre primi e abbiamo sempre resistito nei momento in cui bisognava resistere. Abbiamo vinto le ultime tre gare, quando sembrava quasi impossibile potessimo vincerle tutte. Il lavoro paga sempre, non solo nel calcio.