Neuer fa i complimenti ad Alisson per il gol di testa: "Il sogno di ogni portiere, fenomenale!"

La sua rete di testa ha permesso al Liverpool di battere all'ultimo respiro il West Bromwich e di continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. Un gol storico, quello realizzato da Alisson, che ha ricevuto i complimenti del collega Manuel Neuer: "Ogni portiere sogna di segnare il gol della vittoria", ha detto il numero uno del Bayern a The Athletic. "Il Liverpool doveva vincere per qualificarsi alla Champions League, è stato fenomenale. Che colpo di testa incredibile. Mi sono congratulato con lui e ci siamo scambiati alcuni messaggi. Sono molto felice per lui. È un ragazzo molto simpatico e andiamo molto d'accordo. Se lo merita".