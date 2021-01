Neymar-Alvaro Gonzalez, atto II: provocazioni e battute al veleno dopo la finale di ieri

La sfida di ieri sera tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia è stata anche l'occasione per un nuovo atto della battaglia tra Neymar jr. e Alvaro Gonzalez, dopo la rissa che li ha visti protagonisti nel Classique di campionato lo scorso 13 settembre. Lo scontro tra i due non è continuato in campo (il brasiliano ha giocato solo l'ultima mezzora e non ha avuto molte possibilità di affrontare l'avversario), ma sui social, al termine della partita di Supercoppa vinta dai parigini. Neymar ha provocato lo spagnolo con un post su Twitter in cui lo nomina, ricevendo subito la risposta del difensore, che ha postato una foto di un loro "incontro ravvicinato" con il seguente commento: "I miei genitori mi hanno insegnato a portare fuori la spazzatura". A questo punto, l'ex Barcellona ha rincarato la dose: "Ma hanno dimenticato (di insegnarti) come si vincono i titoli", e Gonzalez ha subito postato una foto di Pelé con le tre Coppe del Mondo vinte, scrivendo "L'eterna ombra del Re". Neymar ha chiuso la vicenda con una battuta velenosa: "E tu la mia (ombra). Ti ho reso famoso, non ringraziarmi fenomeno!"

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021