Neymar "uno di noi". Segue la partita contro lo Strasburgo con uno streaming illegale

Neymar “comune mortale”. Il motivo? Anche il campione brasiliano usa lo streaming illegale per vedere le partite del suo PSG. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, infatti, l’attaccante ex Barcellona si è ripreso mentre guardava la gara di sabato scorso dei suoi compagni di squadra in casa dello Strasburgo, ma un banner vietato ai minori in sovra impressione durante il match lo ha smascherato. Impossibile che tale pubblicità possa comparire in occasione di un match di Ligue 1 in fascia protetta. Pioggia di commenti da parte dei tifosi parigini e non solo per Neymar al grido “Uno di noi”.