Nizza, Galtier si presenta: "Non sono venuto qui per soldi, altrimenti avrei lasciato l'Europa"

Christophe Galtier è il nuovo tecnico del Nizza. L'allenatore campione di Francia con il Lille è stato presentato in conferenza stampa:

Quale sarà il suo staff a Nizza?

"Sono venuto qui con con il mio fedele assistente Thierry Oleksiak ed il preparatore atletico Eduardo Parra, che è stato al Lille negli ultimi anni. Restano invece Fred Gioria, il preparatore dei portieri Nicolas Dehon, ed il responsabile delle riabilitazioni Christophe Juras.

Perché ha scelto di lasciare il Lille per venire a Nizza?

"Non sono venuto qui per soldi, altrimenti non sarei più in Europa. Qui a Nzza non dobbiamo ripartire da zero. Il club ha strutture importanti ed ha partecipato all'Europa League".

La Francia ieri è stata eliminata da Euro 2020

"Nel calcio capita di inciampare quando seri favorito. La nazionale francese ha fatto una bella partita, ma la Svizzera ha fatto una partita incredibile, non mi aspettavo che fosse a quel livello. Alla fine la gara è stata decisa da un dettaglio, dal rigore parato dal portiere avversario. È un vero peccato per la Francia, ma non dobbiamo togliere meriti alla Svizzera, che ha meritato di passare il turno"

Come valuta la rosa? Sarà necessario intervenire sul mercato?

"È ancora troppo presto per poter fare delle scelte, ma è chiaro che l'organico è tutt'altro che completo. Abbiamo integrato tanti giovani per allenarci e poi ci saranno dei giocatori che potrebbero chiedere la cessione, ma di questo se ne occupa la società".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi del Nizza?

"Conosco il fervore, l'ardore dei tifosi del Nizza. Stanno aspettando, sicuramente sono frustrati per non essere potuti venire allo stadio la scorsa stagione. Quel che posso dire è che sono felice e orgoglio di essere qui. E sono impaziente di incontrarli. Faremo in modo che la nostra squadra, la loro squadra, si esprima con molta energia".