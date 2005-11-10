Ufficiale Nizza, ecco il successore di Puel: il nuovo allenatore è Olivier Pantaloni

Il Nizza riparte da Olivier Pantaloni. Il club francese ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico corso, che raccoglie l'eredità di Claude Puel dopo l'addio annunciato nelle scorse ore. Per il nuovo allenatore è stato sottoscritto un contratto della durata di due anni. Una scelta maturata dopo le valutazioni della dirigenza, che aveva preso in considerazione anche altri profili come Liam Rosenior, Christophe Pelissier e Sebastien Pocognoli.

Pantaloni arriva sulla Costa Azzurra forte degli ottimi risultati ottenuti nelle sue ultime esperienze. Dopo il lungo percorso all'Ajaccio, il sessantenne ha guidato il Lorient alla conquista della Ligue 2, centrando con autorità la promozione nel massimo campionato francese. Per lui si tratta anche di un ritorno in una piazza conosciuta da vicino: da calciatore, infatti, ha vestito la maglia del Nizza tra il 1985 e il 1988.

Ad attenderlo c'è però una situazione complessa. La formazione rossonera è reduce da una stagione particolarmente difficile, segnata da tensioni tra tifoseria e squadra e conclusa con una sofferta salvezza ottenuta soltanto dopo lo spareggio contro il Saint-Étienne. Sullo sfondo resta anche il tema della gestione societaria, con la proprietà INEOS spesso distante dalle vicende quotidiane del club. Toccherà ora a Pantaloni provare a riportare serenità e risultati all'interno dell'ambiente nizzardo.