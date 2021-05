"Non è una partita di tennis tra me e Pep". Rivedi Tuchel alla vigilia della finale di Champions

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera contro il Manchester City valida per la finale di Champions League: "E' molto più di una sfida personale. Non giochiamo a tennis domani. Ognuno di noi preparerà la propria squadra nel modo migliore. Li abbiamo affrontati due volte in competizioni diverse ma quelle sono state partite diverse giocate con formazioni differenti. Credo che il City cambierà domani. Ma sappiamo che ci sarà da soffrire".