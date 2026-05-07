Tutta l'amarezza di Laimer dopo Bayern-PSG 1-1: "Avessimo segnato prima, forse..."

Konrad Laimer, difensore del Bayern Monaco, ha parlato all'edizione tedesca di DAZN dopo l'1-1 della sua squadra nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, costato l'eliminazione al penultimo atto per i tedeschi.

Questo il commento di Laimer sulla partita: "È dura. Lo è sempre quando si esce in una partita come questa. Credo che, a questo livello, in una doppia sfida, tutto si riduca a piccoli dettagli, a poche decisioni, a pochi momenti. In qualche modo ho sempre avuto la sensazione che potessimo ribaltare il risultato. Alla fine, oggi non abbiamo vinto e, ovviamente, questo fa male in una partita come questa".

E ancora, aggiunge Laimer: "In qualche modo ci è sembrato che ci mancasse il colpo finale, quella chiara occasione da gol al 100%. Abbiamo comunque effettuato molti tiri e creato molte occasioni nell'area di rigore avversaria. Ma come ho detto, considerando le due partite, la differenza è di un solo gol contro un'ottima squadra".

Conclude così poi la sua intervista post-partita il laterale destro del Bayern: "Alla fine, quel gol è arrivato un po' troppo tardi. Credo che se fosse arrivato un po' prima, l'intero stadio si sarebbe riacceso, come è successo per tutta la partita, e forse avremmo potuto ancora vincere".