Non segna da 12 partite e si fa male calciando la bandierina: momento no per Werner

Timo Werner è finito nell'occhio del ciclone a causa delle prestazioni tutt'altro che positive. L'attaccante tedesco, pagato 53 milioni di sterline la scorsa estate, non è ancora riuscito a mostrare tutte le sue qualità con la maglia del Chelsea ed è a secco da ben 12 partite (dal 4-1 allo Sheffield dello scorso 7 novembre). Anche contro il Manchester City non è riuscito a trovare la via della rete; anzi, si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato l'ironia dei social: nel finale ha calciato la bandierina nel tentativo di battere un corner, rimediando un infortunio. Una comica che rende ancor più disastroso il momento dei Blues, in crisi di risultati da diverse settimane. E Frank Lampard comincia a tremare.