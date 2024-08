Ufficiale Non solo Carboni, l'OM annuncia un nuovo portiere. Preso l'olandese De Lange

Non solo Valentin Carboni, in queste ore l'Olympique Marsiglia di mister De Zerbi ha chiuso anche per un portiere. Si tratta di Jeffrey de Lange, che si è trasferito all'OM a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. L'estremo difensore olandese, classe 1998, ha salutato i Go Ahead Eagles e firmato un triennale coi biancocelesti.

Di seguito l'annuncio ufficiale del Marsiglia.