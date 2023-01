ufficiale Aboubakar lascia CR7 e torna per la terza volta in carriera al Besiktas

vedi letture

Vincent Aboubakar è tornato al Besiktas. Il camerunese lascia l'Al Nassr e si trasferisce a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2025. Il club turco inoltre ha divulgato le cifre dell'accordo col giocatore, che percepirà 1 milione e 140 mila euro netti alla firma, oltre a 1 milione e 555 mila euro per la stagione 2022/23. Ad Aboubakar verranno inoltre corrisposti 3 milioni e 110 mila euro per le restanti stagioni. 30 anni, l'attaccante inizia pertanto la sua terza parentesi con i bianconeri di Istanbul, dopo le stagioni 2016/17 (12 reti in 27 partite) e 2020/21 (15 reti in 26 partite). In entrambi i casi il Besiktas si è laureato campione di Turchia.