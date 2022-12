ufficiale Abel Hernandez torna a casa. È di nuovo del Peñarol 13 anni dopo

Ritorno a casa a distanza di 13 anni per l'attaccante uruguaiano Abel Hernandez. L'ex Palermo ha infatti appena fatto ritorno nel suo Penarol, squadra che aveva lasciato nel 2009 per tentare l'avventura in Europa, partendo proprio dai rosanero di Sicilia. Dopo le ultime esperienze tra Brasile e Messico, per il 32enne è tempo di rientrare a Montevideo, dove difenderà i colori dei gialloneri in cui è anche cresciuto.