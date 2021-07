Nuovi casi di Covid nel calcio spagnolo: l'Espanyol comunica tre positivi tra squadra e staff

Nuovi casi di Covid nel calcio spagnolo. Come informa il sito ufficiale dell'Espanyol, appena tornato ne LaLiga, i test PCR eseguiti ieri a squadra e staff hanno riscontrato tre positività. Le tre persone sono state immediatamente isolate nelle loro abitazioni e al momento non mostrano sintomi. C'è un altro membro dello staff a cui è stato ripetuto il test perché i risultati non erano conclusivi.

Questo il comunicato dei Pericos al riguardo: