Nuovi disordini a Manchester prima della gara col Liverpool: pullman ospiti bloccato dai tifosi

Nuovi disordini a Manchester, a poche ore dal recupero della sfida tra Manchester United e Liverpool. I tifosi dei Red Devis, come riportano i media inglesi, avrebbero infatti bloccato con diverse auto il pullman ufficiale dei Reds sulla strada per Old Trafford.

Ricordiamo che la suddetta partita di Premier League, fissata inizialmente lo scorso 2 maggio, era stata rinviata proprio a causa delle proteste dei tifosi di casa all'indirizzo della famiglia Glazer, impedendo il regolare svolgimento del match addirittura con un'invasione dentro lo stadio.

Queste le immagini live da Manchester: