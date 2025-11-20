Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Brozovic, rinnovo in stand-by con l'Al Nassr. La Juventus fiuta il colpo per gennaio

Brozovic, rinnovo in stand-by con l'Al Nassr. La Juventus fiuta il colpo per gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 09:30
Niccolò Righi

In Arabia Saudita tiene banco il rinnovo del centrocampista croato Marcelo Brozovic. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, la trattativa con l'Al Nassr è ancora in stand-by in attesa di un accordo definitivo. Il giocatore non ha ancora detto sì al prolungamento perché il club ha presentato un'offerta a cifre molto inferiori rispetto allo stipendio percepito adesso, sui 18 milioni di euro all’anno.

La trattativa non è sfumata, anche perché Brozovic stesso non si trova male nel campionato saudita, fa sapere il quotidiano, tuttavia anche la possibilità di tornare in Serie A lo alletta e in questo senso occhio alle prossime mosse della Juventus, da tempo alla ricerca di un centrocampista.

Damien Comolli ha garantito che a gennaio si cercheranno solo opportunità, e il classe '92 potrebbe presentarsi proprio come una di queste, considerando il contratto in scadenza a giugno. Spalletti lo ha già allenato all’Inter e lo accoglierebbe volentieri, purché le condizioni siano favorevoli e non troppo onerose per la società bianconera. Condizioni non al momento possibili per altri due profili cercati da tempo dai bianconeri: Hojbjerg del Marsiglia e Hjulmand dello Sporting Club, entrambi valutati non meno di 60 milioni. Cifra che rimanda inevitabilmente il discorso almeno a giugno.

Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
