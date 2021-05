OL, Aulas rivela: "Valutate altre opzioni oltre Bosz ma Galtier è sotto contratto col Lille"

Jean-Michel Aulas, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Peter Bosz come nuovo allenatore del Lione, ha fatto capire come il suo club abbia preso in esame anche il nome di Christophe Galtier, reduce dal campionato vinto col Lille e ora tra i candidati per la panchina della Lazio dopo che sembrava ormai cosa fatta il suo approdo al Nizza: "Ovviamente abbiamo preso in esame un certo numero di nomi prioritari, di cui Peter (Bosz, ndr) faceva pienamente parte. Abbiamo valutato anche altre opzioni, ma si sa che non è possibile mettere chiudere un accordo con un allenatore mentre è ancora sotto contratto con il suo club, che è pure campione di Francia (Galtier con il Lille, ndr)", la sua conclusione con chiarissimi riferimenti.