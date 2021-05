tmw Galtier al Nizza si complica, ecco perché. Il tecnico ha 3 pretendenti di lusso: c'è la Lazio

vedi letture

Christophe Galtier è uno degli allenatori più ricercati nelle ultime settimane. Il tecnico francese, artefice della straordinaria cavalcata del Lille in campionato, ha annunciato il suo addio qualche giorno fa ed è subito finito sui taccuini dei club di mezza Europa. Ma Galtier ha raggiunto da tempo un accordo con il Nizza: gli incontri, andati in scena prima della fine della Ligue 1, hanno indispettito Les Dogues, che hanno inviato una lettera formale alla società rossonera per chiedere conto della sua condotta. Tradotto: per liberare il mister serve una buonuscita, poiché il contratto scade nel 2022.

Real, Lazio e Tottenham - Così, per Galtier le cose si fanno più interessanti. Dopo aver rifiutato il Lione ed essere stato contattato dal Napoli (prima che De Laurentiis virasse definitivamente su Luciano Spalletti), il tecnico ha ricevuto nelle ultime ore diversi approcci: tra questi spicca quello del Real Madrid, alla ricerca del sostituto di Zinedine Zidane, ma c'è anche la Lazio, che sta valutando diverse opzioni per rimpiazzare Simone Inzaghi. Per ultimo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si sarebbe fatto vivo anche il Tottenham, che però sogna il ritorno di Mauricio Pochettino.