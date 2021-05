Olympiacos, El Arabi condannato a un anno di reclusione per aver picchiato due minorenni

Youssuf El Arabi, attaccante dell'Olympiacos, è stato condannato da un tribunale francese a un anno di reclusione più 3 mila euro di multa per essere stato coinvolto in un caso di pestaggio di due adolescenti a Montpellier, lo riporta Midi Libre. I fatti risalgono al 2017 quando l'attaccante marocchino, assieme ai due fratelli e al cognato, hanno attaccato i giovani, 13 e 16 anni, dopo che essi avevano gettato bottiglie di vetro sulla terrazza di una casa dove El Arabi si trovava con la sua famiglia per festeggiare la fine del Ramadan. 34 anni, El Arabi è reduce da una stagione nella quale ha vinto il campionato greco e la classifica marcatori, segnando 19 reti in 23 partite.