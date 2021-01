Olympique Marsiglia, Villas-Boas: "Scritte tante cavolate. Resto, a meno che Longoria non voglia"

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia André Villas-Boas ha commentato le voci che girano attorno alla sua squadra: "Sono state scritte molte stronzate sono scritte fuori, è normale in un periodo di crisi. La mancanza di intensità del nostro allenamento…è patetico. Non ho mai visto nella mia vita così tanta intensità in allenamento. Dobbiamo persino rallentare le sessioni. Se resterò fino a fine stagione? A meno che Longoria non voglia licenziarmi! Ma può accadere, guardate come va nel mondo del calcio!".