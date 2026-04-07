Ufficiale Osorio riparte dalla Colombia. L'ex Parma giocherà in Copa Libertadores col Tolima

Il Deportes Tolima si rinforza in difesa: il centrale venezuelano Yordan Osorio è ufficialmente un nuovo giocatore del club colombiano. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social della società, con un messaggio carico di entusiasmo e senso di appartenenza. "Benvenuto in territorio sacro, Yordan Osorio! Qui la Tribù è il tuo più grande sostegno e lo stemma è tutto", si legge nella nota, che sottolinea l’importanza del legame tra squadra e tifoseria. Un’accoglienza calorosa per un profilo esperto, chiamato a dare solidità al reparto arretrato.

Osorio arriva dopo l’ultima esperienza con il Deportivo La Guaira, dove ha ritrovato continuità nel semestre più recente dopo aver superato un grave infortunio. Il difensore ha inoltre alle spalle un percorso nel calcio europeo (ha vestito anche la maglia del Parma), ora archiviato per rilanciarsi in Sudamerica. Il Tolima punta forte su di lui anche in vista degli impegni internazionali: la squadra sarà infatti protagonista nella fase a gironi della Copa Libertadores, obiettivo prestigioso che richiede esperienza e affidabilità.

In campionato, i "Pijaos" occupano attualmente la quinta posizione con 23 punti in 13 giornate, confermandosi tra le realtà più competitive del torneo. L’innesto di Osorio rappresenta un tassello strategico per alzare ulteriormente il livello.