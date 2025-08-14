Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lasciato il Parma Yordan Osorio torna in Patria: giocherà nel Deportivo la Guaira

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:41Calcio estero
di Daniele Najjar

Yordan Osorio lascia definitivamente l'Italia e torna a casa. Il difensore 31enne, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Parma dello scorso 30 giugno, ha infatti firmato un contratto con il Deportivo La Guaira, club del Venezuela.

Nella passata stagione il centrale ha vissuto un vero calvario a causa di alcuni problemi fisici ed alla schiena in particolare: 3 presenze in Serie A e una in Coppa Italia per un totale di 217 minuti giocati.

Sbarcato in Italia nel 2020 quando dal Porto è arrivato al Parma, ha militato per 5 stagioni in gialloblu. In carriera ha vestito le maglie di Porto, Tondela, Vitoria Guimaraes e Zenit di San Pietroburgo. Nelle cinque stagioni in Italia aveva anche vestito la fascia da capitano in alcune occasioni. Tra Serie A e Serie B, il venezuelano ha collezionato 102 presenze con la maglia gialloblu, lasciando il ricordo della promozione in Serie A vissuta da protagonista.

