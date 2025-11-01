Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Otto violazioni per eccesso di velocità: Wesley Fofana condannato a 300 ore di servizi sociali

Otto violazioni per eccesso di velocità: Wesley Fofana condannato a 300 ore di servizi sociali
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:11Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Dopo anni tormentati dagli infortuni, Wesley Fofana sembrava finalmente pronto a rilanciarsi con la maglia del Chelsea. L’ex difensore del Saint-Étienne, arrivato a Londra tra grandi aspettative, ha ritrovato continuità nelle ultime settimane e spera di riconquistare la fiducia di Enzo Maresca, che al momento non lo considera un titolare inamovibile. Ma adesso la serenità del francese viene scossa da problemi extra-calcistici.

Come riportato dal Telegraph, Fofana è stato condannato a 300 ore di lavori socialmente utili e a una sospensione della patente per due anni, dopo otto violazioni per eccesso di velocità. Il difensore, 24 anni, era già finito nel mirino delle autorità britanniche per la sua condotta alla guida, e un nuovo episodio rischia di peggiorare la situazione.

In un video circolato di recente sui social, il nazionale francese è stato immortalato mentre sfrecciava sulla corsia di emergenza di un’autostrada inglese, violando nuovamente il codice della strada. Una vicenda che getta ombre sul momento di rinascita sportiva di Fofana, chiamato ora a ritrovare equilibrio dentro e fuori dal campo.

