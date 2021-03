Ousmane Dembélé pazzo per il Leeds. Bamford: "Ha chiesto la mia maglia a Meslier"

vedi letture

Anche i calciatori sono tifosi e spesso seguono con trasporto le partite delle loro squadre del cuore. È il caso di Ousmane Dembélé, esterno offensivo del Barcellona che si è scoperto essere grande sostenitore del Leeds. A svelarlo è stato l'attaccante della squadra di Bielsa, Patrick Bamford, che nel corso di un podcast ha confessato: "Dopo l'ultima partita, Meslier (portiere del Leeds, ndr) mi ha detto di aver bisogno di una mia maglia. Gli ho detto che non c'era nessun problema e ho chiesto per chi fosse. Lui mi ha risposto che era per Dembélé, il giocatore del Barcellona. Voleva sia la mia maglia che quella di Kalvin Phillips, perché è un grande tifoso del Leeds e guarda ogni partita. Così gliel'ho mandata, chiedendogli in cambio la sua. L'altro giorno, su FaceTime a mezzanotte, Meslier mi ha chiamato e mi ha mostrato una maglia del Barça con il messaggio: 'A mio fratello Bamford', firmata da Dembélé".