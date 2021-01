Ozil al Fenerbahce: "Sono molto emozionato, è un sogno che si realizza"

Mesut Ozil è arrivato ieri a Istanbul e si prepara a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. Ad accoglierlo in aeroporto c'era il direttore sportivo del Fenerbahçe, Emre Belözoglu, e la tv ufficiale del club turco, a cui Ozil ha rilasciato le prime dichiarazioni: "Sono molto emozionato. Sono sempre stato tifoso del Fenerbahçe. Per me è un sogno realizzato. Non vedo l'ora di indossare questa maglia e spero di vincere con i miei compagni di squadra".