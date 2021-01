Palmeiras campione, è il secondo trionfo. Il primo nel 1999 con Roque Junior e Alex

Secondo trionfo del Palmeiras in Copa Libertadores. La squadra brasiliana ha battuto il Santos per 1-0 nel derby disputato ieri ed è tornata al successo nella massima competizione sudamericana dopo 21 anni. L'ultimo successo, infatti, fu nel 1999, quando ebbero la meglio ai calci di rigore del Deportivo Calì, formazione colombiana. In quella squadra giocavano Junior (ex Parma) e Roque Junior (ex Milan), oltre al fantasista Alex (anch'egli meteora nel Parma).