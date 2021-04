Paris Saint-Germain, Mbappé via a prezzo di saldo? Il club non lo lascerà a scadenza

Il Paris Saint-Germain resta in attesa di una risposta di Kylian Mbappé sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato da Le Parisien il club non lascerà andare a scadenza il giocatore, preferendo in caso estremo di cederlo in estate. La valutazione oscilla fra i 120 e i 150 milioni, cifra quasi da saldo considerata l'età e il potenziale. Il PSG è uno dei club che ha risentito maggiormente della pandemia, accumulando perdite fino a 300 milioni. Il Real Madrid, che intanto si sta cautelando come dimostra l'incontro con gli agenti di Haaland, resta vigile ed è in prima fila per l'acquisto del francese, le cui ultime dichiarazioni lasciano presupporre un futuro lontano da Parigi.