Paris Saint-Germain, Pochettino: "Oggi individuale per Neymar. Il recupero procede bene"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha fatto il punto sugli assenti alla vigilia della sfida contro il Digione: "Abbiamo soluzioni alternative per rimediare alle assenze di Verratti e Paredes. Rafinha? È una di esse". Su Neymar: "Oggi era in campo e si è allenato individualmente. Ha fatto degli esercizi e il suo umore è buono, è felice. È in linea con i tempi di recupero".