Paris Saint-Germain, quanti assenti per la sfida di stasera: da Navas a Neymar, fuori in 7

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Nimes. Assenti Bernat (in fase di riabilitazione per l'infortunio al ginocchio) , Diallo (Covid-19), Herrera (in ripresa da un infortunio), Marquinhos (in ripresa da un infortunio), Keylor Navas (problema agli adduttori), Neymar (squalifica) e Verratti (Covid-19).