Ufficiale Colpo da quasi 60 milioni a centrocampo per lo United: dal Chelsea arriva Santos

Il Manchester United si rinforza con un nuovo centrocampista in vista della stagione che ne segnerà il ritorno in Champions League: ufficiale Andrey Santos.

Il Manchester United vuole fare le cose in grande nel costruire la squadra che tornerà a giocare la Champions League ed ha appena ufficializzato un acquisto dal Chelsea per il centrocampo, portando a termine un'operazione da quasi 60 milioni di euro di parte fissa.

Arriva Andrey Santos

I Red Devils hanno annunciato l'arrivo di Andrey Santos (22 anni), mediano brasiliano classe 2004 che il Chelsea aveva acquistato tre anni e mezzo fa dal Vasco da Gama, mandandolo poi a giocare in prestito alla stessa squadra del Brasilerao dal quale era stato prelevato, prima di altre esperienze tra Nottingham Forest e Strasburgo. Ora per lui si riaprono le porte della fascia top della Premier League.

Il comunicato ufficiale

Il Manchester United ha ufficializzato Santos con una nota pubblicata sui propri canali. Nella quale si legge: "Il Manchester United è lieto di annunciare l'ingaggio di Andrey Santos, subordinato al completamento delle procedure di registrazione. Il centrocampista della nazionale brasiliana ha firmato un contratto fino al giugno 2031, con un'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione. Il 22enne, che ha indossato la fascia di capitano del Brasile fino alla selezione Under 23, ha conquistato la Coppa del Mondo per Club FIFA nel 2025. Nella scorsa stagione ha collezionato 43 presenze con il Chelsea, facendo registrare la più alta percentuale di passaggi completati e il maggior numero di passaggi progressivi ogni 90 minuti tra tutti i centrocampisti Under 22 della Premier League. Nella stagione precedente aveva giocato in prestito allo Strasburgo, dove ha indossato la fascia di capitano in diverse occasioni, mettendo a segno 11 gol e fornendo 5 assist".