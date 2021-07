Perez: "Mi attaccano come promotore della Superlega. Da anni cercano di vendere quegli audio"

Attraverso i canali ufficiali del Real Madrid, Florentino Perez prova a calmare le acque dopo la bufera causata dagli audio pubblicati da El Confidencial, in cui il presidente spara a zero su Raul e Iker Casillas, due leggende del club: "Sono venuto a conoscenza degli audio e ritengo necessario chiarire: le frasi riprodotte sono pronunciate in conversazioni registrate clandestinamente dal sig. José Antonio Abellán (giornalista spagnolo, ndr), che ha cercato di venderle per molti anni senza successo. È sorprendente che il quotidiano El Confidencial le abbia pubblicate oggi. Si tratta di singole frasi di conversazione tratte da un contesto molto più ampio. Sono convinto che questo attacco derivi dal mio essere promotore del progetto Superlega. Ho messo la questione nelle mani dei miei legali, che stanno studiando le possibili azioni da intraprendere".