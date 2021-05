"Poca tattica con Pep quest'anno". Rivedi De Bruyne alla vigilia della finale di Champions

Îl centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea: "Nell'ultimo anno abbiamo fatto meno sedute tattiche e meno riunioni. Credo che sia stato perchè il calendario era veramente fitto. Forse sarebbe stato troppo pesante sia per la squadra che l'allenatore fare troppe sedute tattiche. Ci ha lasciato respirare un po' di più in questo senso. La squadra ha fatto ottime prestazioni e credo che sia il motivo per il quale arriviamo a questa finale in modo abbastanza rilassato".