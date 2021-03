Pochettino vuole un nuovo numero 1. Dall'Inghilterra: Lloris e De Gea gli obiettivi del PSG

Potrebbe essere David de Gea il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino è alla ricerca dell'erede di Keylor Navas e aveva manifestato l'intenzione di portare a Parigi il suo pupillo, Hugo Lloris; secondo The Sun, però, il vero obiettivo è lo spagnolo del Manchester United, che Solskjaer cederebbe senza particolari problemi visto che in casa ha già il sostituto, ovvero Dean Henderson. Il PSG, tra l'altro, è uno dei pochi club che potrebbe permettersi di pagare lo stipendio di De Gea, che guadagna più di 20 milioni di euro all'anno e ne ha ancora due di contratto con i Red Devils. Potrebbe essere una buona notizia anche per il Milan, considerato lo storico interesse dei transalpini per Gianluigi Donnarumma.