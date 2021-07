Pogba vuole il PSG, ma il francese non andrà alla rottura con lo United

vedi letture

Paul Pogba vuole il Paris Saint-Germain. Lo riporta RMC Sport dalla Francia, ma la stessa emittente racconta di come il centrocampista francese non vuole in alcun modo forzare la mano e andare in rottura con il Manchester United. L'ex Juventus sarebbe eccitato dall'idea di tornare in patria e poter vestire la maglia del PSG, ma allo stesso tempo non vuol in alcun modo incrinare il suo rapporto con i Red Devils.