Ufficiale Porta l'Ipswich (per la 2ª volta) in Premier e si dimette: McKenna decide di fermarsi

Tornato in Premier League, l'Ipswich Town dovrà affrontare il massimo campionato con un nuovo allenatore. Il club rende noto che Kieran McKenna lascerà i tractor boys dopo cinque stagioni.



41 anni, McKenna è stato uno dei migliori allenatori visti a Ipswich, conducendo la squadra a ben tre promozioni, due delle quali in Premier. Il club fa sapere che il nordirlandese vuole prendersi una pausa dalla carriera di allenatore.

McKenna lascia l'Ipswich Town dopo cinque anni: "Questo è il momento giusto per farmi da parte"

Lo stesso McKenna ha dichiarato in merito: "Dopo aver ottenuto la seconda promozione in Premier League la scorsa stagione, con un'altra memorabile giornata finale nel nostro stadio, e dopo aver riflettuto nelle ultime due settimane, sento che questo è il momento giusto per farmi da parte. Lo faccio con grande orgoglio per gli incredibili progressi che abbiamo fatto e con grande speranza e ottimismo per il futuro del club".