Celtic, è McKenna il preferito per il dopo-Rodgers. Ma ha una clausola da 5 mln con l'Ipswich

Nei giorni scorsi Brendan Rodgers si è dimesso dalla guida tecnica del Celtic con effetto immediato. La decisione, maturata nelle 24 ore successive alla pesante sconfitta per 3-1 contro l'Hearts, che ha fatto scivolare i Bhoy a otto punti di distanza dalla vetta della Premiership, è stata ufficialmente accettata dal club biancoverde. Il Celtic, tramite una nota ufficiale, ha confermato l'addio e ha subito annunciato una soluzione ad interim: l'ex tecnico leggendario Martin O’Neill e l'ex giocatore Shaun Maloney si occuperanno temporaneamente della prima squadra.

Intanto, la dirigenza è già al lavoro per individuare il successore permanente. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sports UK, il nome in cima alla lista è quello di Kieran McKenna, attuale tecnico dell'Ipswich. Gli Hoops sono fortemente interessati all'allenatore, che sta guidando con successo il suo club, ma l'operazione si preannuncia complessa e costosa.

Si stima, infatti, che il Celtic debba sborsare una cifra vicina ai 5 milioni di sterline per strappare McKenna e il suo staff all'Ipswich. Nonostante il sodalizio inglese non voglia perdere il proprio tecnico, non si opporrebbe a una sua eventuale partenza, a patto che sia McKenna stesso a esprimere la volontà di lasciare il club a metà stagione per trasferirsi in Scozia e prendere le redini della compagine di Glasgow.