Bournemouth, in estate nuovo allenatore: redatta una short-list, Marco Rose è il preferito

"È stato un onore guidare l'AFC Bournemouth e sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme. Sono grato ai giocatori e allo staff con cui ho lavorato, così come al presidente Bill (Foley), che hanno reso il mio tempo qui così speciale. Per quanto riguarda i tifosi, avete continuato a mostrare un fantastico supporto a me e alla squadra, e per questo vi sarò sempre grato. Sento che questo è il momento giusto per farmi da parte, ma porterò sempre con me ricordi fantastici di questo club". Ha salutato così, in via anticipata, Andoni Iraola il Bournemouth: al termine della stagione il tecnico spagnolo non sarà più l'allenatore delle Cherries e - a contratto scaduto - sarà libero di firmare con qualsiasi altro club.

Arrivato nel giugno 2023 in seguito alla partenza di Gary O'Neil, Iraola ha trascinato al nono posto in Premier League la squadra nella scorsa stagione e stabilito il nuovo record di punti del club. Ma ora si cerca un nuovo allenatore: secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, Marco Rose è il favorito per la panchina del Bournemouth. Non solo: la dirigenza delle Cherries avrebbe stilato una lista ristretta di potenziali candidati a raccogliere l'eredità di Iraola e includerebbe anche Kieran McKenna dell'Ipswich.

Un altro nome stimato dal Bournemouth è quello di Inigo Perez, ex vice di Iraola, ma al momento non si ritiene che faccia parte della short-list. Rose, tecnico tedesco di 49 anni, è disponibile sul mercato dopo essere stato licenziato dal Lipsia nel marzo 2025. McKenna invece sta spingendo per far risalire subito l'Ipswich in Premier League: al momento è al secondo posto in Serie B inglese (Championship) a -10 dal Coventry primo.