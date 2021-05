Portogallo, 31° turno: Nacional de Madeira fermato sul pari e sempre più vicino alla retrocessione

Nacional de Madeira sempre più vicino alla retrocessione. Finisce 2-2 la sfida contro la Moreirense, valida per il 31° turno del campionato portoghese. Niente partita per Riccardo Piscitelli, rimasto in panchina per tutto l'incontro. Quando mancano tre giornate alla fine del torneo gli isolani sono ultimi a -4 dal terzultimo posto, che varrebbe i playout, ed è occupato dal Boavista che ha una partita in meno. La salvezza diretta dista invece sei lunghezze.