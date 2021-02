Poteva sbarcare in A, è andato al Salisburgo. Piatkowski: "Voglio realizzare i miei sogni"

vedi letture

Piata poteva sbarcare in Serie A. Kamil Piatkowski, invece, è un nuovo difensore del Red Bull Salisburgo, una delle più floride società in quanto a scoperta dei talenti. Seguito anche dal Milan, dalla Lazio e dal Sassuolo, tre le altre, il ventenne ha lasciato il Rakow Czestochowa per sbarcare ai bibitari. "Andar via dalla Polonia così giovane è difficile, l'Austria è lontana da casa. Stare lontano non è facile ma sto realizzando un sogno e la mia famiglia è felice. Ho il sogno di giocare con la Polonia e di essere un perno del Salisburgo. Poi vedremo quel che dirà e porterà il futuro", ha detto in sede di presentazione.