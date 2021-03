Premier, Il Tottenham dimentica l’Europa League: Kane e Vinicius mettono ko l’Aston Villa

Dopo la traumatica eliminazione in Europa League contro la Dinamo Zagabria, torna alla vittoria il Tottenham di José Mourinho, che nel recupero della diciottesima giornata contro l’Aston Villa vince 2-0 grazie alle reti dell’ex Napoli Vinicius e di Harry Kane. Una vittoria che permette agli uomini di Mourinho di scavalcare in un colpo solo sia Liverpool che Everton, e rilanciarsi per la corsa europea, l’unico obiettivo rimasto alla squadra dello Special One.

La classifica aggiornata

Manchester City* 71

Manchester United 57

Leicester 56

Chelsea 51

West Ham** 48

Tottenham 48*

Liverpool 46

Everton** 46

Aston Villa*** 41

Arsenal** 41

Leeds 39

Crystal Palace 37

Wolverhampton 35

Southampton 33

Burnley 33

Brighton 32

Newcastle 28

Fulham* 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield 14

*una partita in più

**una partita in meno

***due partite in meno

